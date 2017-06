Veröffentlicht am 15. Juni 2017 von wwa

NEUWIED – Eishalle wird zur Soccer-Arena – Zehnte Auflage des beliebten Nachtturniers am 23. Juni – Sie ist eine der größten Veranstaltungen ihrer Art in der gesamten Region: Die Cage-Soccer-Night in Neuwied geht nun zum zehnten Mal über die Bühne – an einem außergewöhnlichen Ort. Dieses Jubiläum will gefeiert werden: Am Freitag, 23. Juni, beginnt um 20:00 Uhr die mittlerweile zehnte Auflage des Cage-Soccer-Night-Turniers in Neuwied. Und dafür haben sich die Veranstalter etwas ganz Besonderes ausgedacht. Zunächst haben sie den Termin des nächtlichen Käfig-Kicks vom Winter in den Sommer verlegt, und zudem das „Ice House“ als Austragungsort organisiert. Das hat einen großen Vorteil: Es kann auf fünf Feldern gespielt werden, und so muss kein Team auf der Warteliste auf einen Platz hoffen. Insgesamt können sich 64 Teams im sportlichen Wettstreit messen und herausfinden, wer zu später Stunde als Cage-Soccer-Night- Champion 2017 gekürt wird.

Als Hauptveranstalter freuen sich der Christliche Sportverein Andernach, die FeG City Church Andernach, das Kinder-und Jugendbüro Neuwied, der Landessportbund Rheinland Pfalz, das Programm „Integration durch Sport“ und der CSV Neuwied, dass die großartige Resonanz auf die vergangenen neun Nachtturniere noch nicht verpufft ist und sie gemeinsam diese in der Region einmalige Veranstaltung ausrichten können. Zusätzlich möchten sie wieder ein Zeichen setzen gegen Fremdenhass, Gewalt, Drogen und den Missbrauch von Alkohol in der Gesellschaft. Hierzu konnte die Sportorganisation „Sportler ruft Sportler“ aus Altenkirchen als Schirmherren gewinnen, die im Verlauf des Abends ihre „Werteoffensive“ im Sport vorstellt.

Gespielt wird in den Altersgruppen von 14 bis 17 Jahren und ab 18 Jahren im Modus 3 gegen 3 mit einem Auswechselspieler. Die Anmeldung kann bis zum 21. Juni über die Seite www.csv-andernach.de erfolgen. Die Startgebühr pro Team beträgt 20 Euro. Neben vielen handsignierten Trikots und Fußballschuhen dürfen natürlich nicht die „Money Shots and Contests“ vergessen werden. Insgesamt gibt es Preise im Wert von 2.000 Euro zu gewinnen. Die Stadtwerke Neuwied und die Sparkasse Neuwied sind Paten der beiden 300-Euro-Schüsse für die treffsichersten Lattenschützen, das Restaurant Bosporus übernimmt die Verpflegung der Teilnehmer und lobt gleichzeitig mit dem 500-Euro-Money-Shot den bislang größten Preis seit Bestehen des Turniers aus. Das Tanzstudio Impuls und Mey Cars werden die diesjährigen Contest-Sieger mit Preisen belohnen. Der gesamte Erlös aus Startgeldern, Losverkäufen und dem Imbiss wird wieder zu 100 Prozent gespendet. In diesem Jahr entschieden sich die Veranstalter für die Neven-Subotic-Stiftung und ihren Kampf für das überlebenswichtige, saubere Trinkwasser in den ärmsten Regionen dieser Erde.

Foto: Kunstfertige Kicker können während der Cage-Soccer-Night bei Wettbewerben bis zu 500 Euro gewinnen.