15. Juni 2017

ALTENKIRCHEN – Fußballturnier zu Gunsten des Fördervereins DRK Krankenhaus Altenkirchen auf dem Sportplatz der Glockenspitze – Das erstmalig 2015 stattgefundene Fußballturnier auf dem Sportplatz der Glockenspitze in Altenkirchen hatte einen sehr großen Anklang gefunden, so dass sich die Organisatoren einig waren, auch dieses Jahr am Samstag, 24. Juni ab 10:30 Uhr ein solches Event am gleichen Austragungsort, abzuhalten. Es werden acht Betriebsmannschaften daran teilnehmen. Gespielt wird auf Kunstrasen in einem Kleinfeld mit fünf Feldspielern und Torwart. Die drei Erstplatzierten und die fairste Mannschaft erhalten jeweils einen Pokal. Ebenso werden die beiden Bestplatzierten des ganztägigen Torwandschießens mit Preisen ausgestattet.

Begleitet wird das Turnier von einer großen Tombola mit hochwertigen Preisen. Lose können vorab im Krankenhaus Altenkirchen, bei Axel Schmidt oder Klaus Hähner, für 1 Euro je Los oder am Turniertag erworben werden. Der Erlös des Fußballturniers ist für den Förderverein des DRK Krankenhauses Altenkirchen bestimmt. Der Förderverein unterstützt das Krankenhaus finanziell bei der Anschaffung von Sachmitteln oder fachspezifischen Weiterbildungsmaßnahmen von Beschäftigten. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Neben diversen Getränken stehen Kaffee, Kuchen und Gegrilltes ausreichend zur Verfügung.