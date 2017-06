Veröffentlicht am 14. Juni 2017 von wwa

GÜLLESHEIM – Sitzung des Ortsgemeinderates Güllesheim – Am Donnerstag, 29. Juni, findet ab 19:00 Uhr in der Gaststätte „Westerwälder Hof“, Tannenstraße 3, in Güllesheim eine nichtöffentliche und öffentliche Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung:

Bauangelegenheiten.

Öffentliche Sitzung (Beginn 19:15 Uhr):