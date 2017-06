Veröffentlicht am 14. Juni 2017 von wwa

FLAMMERSFELD – Sportlicher Fleiß der Flammersfelder Grundschüler mit Urkunden belohnt – Bei strahlendem Sonnenschein erwarteten die Jungen und Mädchen der Grundschule Flammersfeld auf ihrem Sportgelände die Überreichung der Ehrenurkunden. Versammelt hatten sich alle Klassenzüge der GS mit ihren Klassenlehrerinnen. Während alle Teilnehmer am Wettbewerb „Bundesjugendspiele“ bereits erhalten hatten erwarteten an diesem schönen Morgen die Schüler/innen eine Ehrenurkunde die besonders gute Leistungen erbracht hatten. Jutta Flammersfeld überreichte die Ehrenurkunden an: Klasse 1a: Philipp Wimmer, Yannik Zeller. Klasse 1b: Sophia Thomas, Finn Seegers. Klasse 2: David Walter, Luis Brentano, Sladon Demirovic und Felix Haubrich. Klasse 3a: Viktoria Keksel und Justus Hilb. Klasse 3b: Isabel Edinger, Mark Bischoff und Luca Breitenbach. Klasse 4a: Marisa Schulte Schröer und Lina Walterschen. Klasse 4b: Nick Jankowski, Arber Tahiri und Laurin Lutsch. Unter tosendem Beifall aller Schüler nahmen die Preisträger und Sieger ihre Preise und Urkunden in Empfang. (rewa) Fotos: Renate Wachow