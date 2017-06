Veröffentlicht am 14. Juni 2017 von wwa

FLAMMERSFELD – Schüler der Grundschule Flammersfeld erhalten Urkunden –Im März startete die 25. Staffel des Mathematikwettbewerb Känguru in Deutschland für die Klassen 3 bis-12/13. Die Grundschule Flammersfeld beteiligte sich schon zum 13. Mal mit 22 Schüler/innen der Jahrgangsstufe drei und vier an diesem Wettbewerb. Insgesamt nahmen circa 900.000 Schüler aus 10.950 Schulen in Deutschland daran teil.

Auf dem Sportplatz der Grundschule Flammersfeld hatten sich alle Schüler versammelt um der Preisverleihung beizuwohnen. Jenny Dortmann aus der 4. Klasse erreichte den 3.Platz und erhielt von Schulleiterin Jutta Flammersfeld einen Preis. Den weitesten Sprung im Wettbewerb, das heißt die größte Anzahl von aufeinanderfolgenden richtigen Lösungen schaffte Robin Stein, ebenfalls aus der 4. Klasse und erhielt als Belohnung ein T-Shirt mit Aufdruck. Alle übrigen Teilnehmer eine Teilnehmerurkunde und ein Knobelspiel. (rewa) Fotos: Renate Wachow