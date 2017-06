Feuerwehr Hamm verhindert Übergreifen der Flammen auf Gebäude

Veröffentlicht am 14. Juni 2017 von wwa

HAMM – Thujahecke geht in Flammen auf – Dienstagabend, 13. Juni, wurde der Leitstelle Montabaur gegen 20:30 Uhr der Brand einer Thujahecke in der Martin-Luther-Straße in Hamm gemeldet. Die ihrerseits alarmiert umgehend die Feuerwehr Hamm. Kurze Zeit nach dem Alarm meldet ein weiterer Anrufer, dass das Feuer auf den Dachstuhl des Wohnhauses übergegriffen habe. Die Feuerwehr Hamm löste daraufhin Vollalarm für Einheiten aus.

Die Feuerwehr Hamm rückte mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften zur Einsatzstelle aus. Schon auf der Anfahrt war eine sehr starke Rauchentwicklung und hohe Flammen zu erkennen, so der Einsatzleiter der Hammer Feuerwehr.

Vor Ort zeigt sich, dass eine sechs Meter hohe Hecke auf einer Länge von zehn Metern lichterloh in Flammen stand. Mit drei C-Rohren wurde eine Brandausbreitung auf eine Stromleitung sowie die Nachbargebäude erfolgreich verhindert. Mit einer Wärmebildkamera wurde alles untersucht und die Glutnester abgelöscht. Neben der Feuerwehr waren der Rettungsdienst des DRK mit einem Fahrzeug sowie die Polizei Altenkirchen mit zwei Streifenwagen im Einsatz. Zur Ursache und Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden. (am) Fotos: Alexander Müller