Veröffentlicht am 14. Juni 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kita Honneroth „Traumland“ feiert traumhaftes Jubiläum – Die Kindertagesstätte „Traumland“ im Altenkirchener Ortsteil Honneroth feierte das 25jährige Bestehen unter dem Motto „Kinder unter dem Regenbogen – unsere Welt ist bunt“. Traumhaft und bunt gestaltete sich auch dieses Fest am sonnenüberfluteten Sonntag in der Tagesstätte und um sie herum. Die Mühen und zeitlichen Aufwendungen der Vorbereitungen hatten sich wahrlich gelohnt. Bereits zur offiziellen Feierstunde, die Mittagszeit war gerade durchgelaufen, füllte sich innerhalb kürzester Zeit die Räumlichkeit mit Kindern, Eltern, Großeltern, Erzieherinnen, Gästen und Ehrengästen. Zu letzteren gehörte wohl der ehemalige Verbandsgemeindebürgermeister, jetzige Stadtbürgermeister MdL Heijo Höfer, der maßgeblich für die Entstehung der Kindertagesstätte verantwortlich zeichnet. Ferner der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Altenkirchen Heinz Düber, der derzeitig die Geschäfte der VG Altenkirchen führt. Weiterhin nannte die Leiterin Birgit Bay den Büroleiter Fred Jüngerich, die Fachbereichsleiter Volker Schütz und Sascha Koch, Vertreter des Verbandsgemeinderates und Ortsbürgermeister.

Im „Theaterbereich stehend, vor sich eine riesige Anzahl von Kindern, die sich in den ersten Reihen dicht aneinander drängten, und Elternschaft, im Hintergrund dezent zurückhaltend die Kolleginnen und Vertreter der Verwaltung, ging Bay ausführlich auf die Entstehung der Kindertagesstätte und ihre 25jährige Geschichte ein. Das Jahr 1992 war daher so bedeutend, als das Heijo Höfer im März Bürgermeister wurde und der kommunale Kindergarten offiziell eröffnet wurde. Die ersten Jahre verbrachten die Gruppen des neuen „Kindergarten“ in fremden Räumen. Bereits 1993 wurde der Bau der Kindertagesstätte in Honneroth beschlossen und der Grundstein gelegt. Ende des Jahres war Honneroth bezugsfertig. Am 15. Oktober stand das Einweihungsfest der Kindertagestätte „Traumland“. Von da an wuchs die Einrichtung. Kinder kamen hinzu und ein Anbau wurde nötig und Ganztagesplätze eingerichtet. Die haben sich auf eine stattliche Zahl von 44 erhöht.

2014 und 2016 qualifizierte sich die Einrichtung zum „Haus der kleinen Forscher“, von 2011 bis 2015 wurde sie Schwerpunkt Kita „Sprache und Integration“. Von ehemals vier Erzieherinnen im Jahr 1992 wuchs die Einrichtung auf 21 Fachkräfte. In diesen 25 Jahren besuchten 1082 Kinder diese Einrichtung. Den Ausführungen der Leiterin schlossen sich mit ihren Grußworten der Beigeordnete Düber, MdL Höfer und Elternsprecher Detlef Benner an. Frisch und farbenfroh präsentierten sich die Gruppen der Tagestätte mit ihren Erzieherinnen und erfreuten die Besucher mit ihrem Gesang. In den zurückliegenden Wochen hatten zudem Eltern einen farbigen Schal mit einer Länge von 25 Metern gestrickt und gehäkelt und ein „Kunterbuntes Traumland Kochbuch“ erstellt.

Nach dem offiziellen Teil nutzten die Besucher das reichhaltige Angebot an kulinarischen Köstlichkeiten, der Betätigungsangebote und Möglichkeiten zum Gespräch. Für die Kinder gab es da die Rollenrutsche, die Torwand, Riesenseifenblasen, Kinderschminken, Experimente, Leinwandmalen und natürlich auch ein Schätzspiel. Ein Glas war mit bunten Tropfen gefüllt und die Zahl musste erraten werden. 1.107 Tropfen befanden sich im Glas. Ein Vater lag mit 1.111 fast richtig und gewann dieses Glas.

Am späten Nachmittag begeisterte die Elterntheatergruppe mit der Vorstellung „Die Königin der Farben“. Recht turbulent gestaltete diese das Stück, wirbelte durch die Räumlichkeit und erhielt zum Schluss den verdienten, tosenden Applaus. (wwa) Fotos: Wachow