Schützenfest in Orfgen vom 23. bis 26. Juni 2017 – Rückblick auf 1992

Veröffentlicht am 18. Juni 2017 von wwa

ORFGEN – Schützenfest des KKSV Orfgen – Am Freitag, 23. Juni, ab 21:00 Uhr steigt die Schlagerparty mit DJ FaBi im Festzelt in Orfgen. Samstag, 24. Juni, beginnt der traditionelle Teil des Schützenfestes. Der amtierend König Reiner II Hähr und Königin Heike übergeben ihre Ämter an den kommenden König Andreas III Hassel und Königin Claudia, die auch gleichzeitig amtierende Kaiserin ist. Kronprinzessin Jenny Ackermann wird verabschiedet und dieses Amt übernimmt Michelle Müller. Phillip Hahn übergibt sein Amt als Jungprinz an Nico Lindscheid. Das neue Königspaar wird mit dem Königstanz den Tanzabend eröffnen. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Live Band Vinnie Cooper. Am Sonntag, bei hoffentlich sonnigem Wetter, werden die Schützen der befreundeten Schützenvereine und Schützengesellschaften mit dem neuen Königspaar am Festzug teilnehmen. Den musikalischen Rahmen bilden das Jugendblasorchester Mehrbachtal und das Trommlercorps Krefeld – Oppum. Das anschließende Festkonzert gestalten die beiden teilnehmenden Musikvereine. Das Hobbyschießen beginnt um 17:00 Uhr. Der Schützenfest Montag beginnt um 12:00 Uhr mit dem Frühschoppen und dem Mittagsessen. Ab 13:00 Uhr musikalische Bekleidung durch Christof Diels. Die Kinder kommen ab 14:30 Uhr bei dem Kinderprogramm auf ihre Kosten. Das abschließende Feierabendschoppen beginnt um 16:00 Uhr. Die Live Band Vinnie Cooper wird nochmals zum Tanz aufspielen und für gute Laune sorgen. Gegen 20:00 Uhr erfolgt ein Auftritt der Tanzgruppe “Perle der Honschaft“.

Das Fotoalbum blickt zurück auf das Schützenfest 1992 mit Fotos und Zeitungsartikeln – Fotos: Wachow