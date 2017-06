Prinzessin Evi und Prinz Michael (KG Horhausen) sagen Danke

Veröffentlicht am 14. Juni 2017 von wwa

HORHAUSEN – Prinzessin Evi und Prinz Michael (KG Horhausen) sagten mit einer Poolparty Funken und Garde Danke für eine tolle Session! – Prinzessin Evi die I. von Getränke und Mahl sowie Prinz Michael der III. von Eisen und Stahl sagten den Funken und Gardisten der KG Horhausen Danke für eine tolle Session. Die närrischen Regenten im Jubiläumsjahr der Gemeinde Horhausen anlässlich der ersten urkundlichen Erwähnung Horhausens vor 800 Jahren hatten das närrische Volk im „Kechspel Horse“ vorbildlich durch die Session geführt und auch Dank der Unterstützung des tollen Hofstaates Jung und Alt begeistert. Die Funken und Gardisten der KG Horhausen, das Aushängeschild im Horser Karneval, zeigten sich während der Session ebenfalls von ihrer besten Seite. Auch sie verstanden es hervorragend, das Publikum zu begeistern. Jetzt hatten Prinz und Prinzessin die Funken und Gardisten als Dankeschön zur Poolparty eingeladen. „Es waren alle da und wir hatten eine Menge Spaß“, so Prinzessin Evi. Mit Karnevals Musik, besonders mit dem Lied „Dat es Heimat“, Grillsteaks, Bier und Sekt wurde bis in den Morgen gefeiert. So erschallte auch bei sommerlichen Temperaturen, außerhalb der fünften Jahreszeit, ein dreifaches „Horse Alaaf!“.

Prinzenpaar, Hofstaat, Funken und Garde sind übrigens beim Bürgerfest am 1. Juli in Horhausen im Kaplan-Dasbach-Haus mit von der Party. Dort werden sie auch den Sessionshit: „Dat es Heimat“ singen.

Foto: Eine tolle Gemeinschaft. Prinzenpaar der KG Horhausen, Hofstaat, Funken und Garde. Foto: KG Horhausen