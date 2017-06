Veröffentlicht am 13. Juni 2017 von wwa

KIRCHEN – Raubüberfall auf eine Spielhallenangestellte in Kirchen – 54jährige Frau leicht verletzt – Kripo Betzdorf bittet um Zeugenhinweise – Am frühen Montagmorgen, 12. Juni, zwischen 02:30 und 02:35 Uhr verließ die 54jährige Angestellte die Spielhalle an der Austraße, schloss das Objekt ab und begab sich zu ihrem neben der Eingangstreppe abgestellten Motorroller. Dort wurde sie plötzlich von einer männlichen Person von hinten massiv angegriffen und zu Boden gerissen. Trotz heftiger Gegenwehr gelang es dem Täter der Frau die Handtasche mit einer Geldbörse und diversen Ausweispapieren, EC-Karte, sowie eines Handys zu entreißen. Die Geschädigte zog sich leichte Verletzungen zu und wurde ärztlich Behandelt.

Nachdem der Täter von der Frau abgelassen hatte, winkte er einen motorisierten Zweiradfahrer aus Richtung Siegbrücke heran und beide fuhren mit dem Zweirad über die Austraße in Richtung der schmalen Tunnelunterführung in Richtung des Ortsteiles Freusburger Mühle davon. Im Rahmen der ersten Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei wurden hinter der schmalen Bahnunterführung Teile des Raubgutes aus der Handtasche aufgefunden. Der angreifende Haupttäter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 170 cm groß, dickliche Figur mit deutlichem Bauchansatz, Glatze oder sehr wenige Haare, bekleidet mit einem blauen Polo-Shirt und Jeans-Hose. Der Führer des Zweirades soll einen Motorradhelm getragen haben, Weiteres ist zu dieser Person nicht bekannt.

Es ist davon auszugehen, dass die Täter den Tatortbereich vorher, in den Nächten zuvor ausbaldowert und sich außerdem längere Zeit in den frühen Morgenstunden des 12.06.2017 im engeren Tatortbereich aufgehalten haben. Aus diesem Grund bittet das Fachkommissariat K 5 der Kriminalinspektion Betzdorf um Hinweise aus der Bevölkerung, insbesondere: Wer verdächtige Personen an den Tagen bzw. Nächten vor der Tat im Bereich der Spielhalle in der Austraße sowie im Ortsteil Freusburgermühle, mit einem Zweirad, gesehen hat. Wer Hinweise auf das nach der Tat flüchtende Zweirad und deren Nutzer geben kann und wer Hinweise auf den beschriebenen Haupttäter geben kann.