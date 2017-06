Viertklässler besuchen Weyerbuscher Heimat- und Schulmuseum

Veröffentlicht am 13. Juni 2017 von wwa

WEYERBUSCH – Heimat- und Schulmuseum – Das Dorf- und Schulmuseum vermittelt Einblicke in Arbeitsformen und -materialien einer von der Landwirtschaft wesentlich geprägten Zeit. Darüber hinaus lässt eine Bilddokumentation erkennen, wie sich Weyerbusch, nicht zuletzt durch die Einwirkungen des 2. Weltkrieges, verändert hat. Daneben sind einige Raritäten zu sehen, die auf die, für die Entwicklung Weyerbuschs bedeutsamsten Phasen durch die Post und das Wirken Friedrich-Wilhelm Raiffeisens hinweisen.

Die vierten Klassen der Grundschule Weyerbusch besuchten das Museum Weyerbusch. Vor Ort erhielten sie einen anschaulichen Einblick in das frühere Leben. Der ehemalige Schulleiter der Grundschule, Schramm, zeigte ihnen, wie die Kinder zur damaligen Zeit in einem Klassenraum lernten. Es war spannend an den alten Schulbänken zu sitzen, die vielen Materialien zu sehen und mit Griffeln auf Schiefertafeln zu schreiben. Zudem führte Herr Schramm gemeinsam mit ihnen eine kleine Unterrichtsstunde durch.

Reinhold Adorf stellte die vielen landwirtschaftlichen Geräte vor, die damals genutzt wurden. Besonders interessant waren auch die früheren Küchen- und Haushaltgeräte. Alle Fragen der Kinder wurden anschaulich beantwortet und es war für sie spannend zu erfahren, wie die Menschen vor über 100 Jahren ihr Leben meisterten.