Veröffentlicht am 13. Juni 2017 von wwa

PRACHT – Kindertagesstätte „Zur Wundertüte“ Pracht – Wie verhalte ich mich richtig am und im Bus? – Bustraining in der Kita Pracht – In der Kindertagesstätte in Pracht warteten die Vorschulkinder sowie die Kinder, die den Bus zum oder vom Kindergarten nutzen, gespannt auf den Mann in der „blauen Jacke“, der an der Tür geklingelt hatte. Wer war dieser Mann? Er stellte sich vor: Werner Eichelhardt von der Polizei in Altenkirchen. Dann erklärte er den Kindern, dass er ihnen zeigen möchte, wie man sich richtig verhält wenn man Bus fährt, welche Gefahren es dabei gibt und wie man diese vermeiden kann. Draußen wartete bereits ein großer Gelenkbus der Firma „Martin Becker“, der ihnen als Übungsobjekt diente.

Die Kinder haben viel gelernt: wie man sicher auf den Bus wartet, wo man sich im Bus hinsetzt, wie man sicher im Bus stehen kann und wie man unfallfrei wieder aussteigt. Wie wichtig es ist sich festzuhalten, wurde bei einer Vollbremsung bei 10 km/h deutlich gemerkt. Herr Haas stellte sich als überaus freundlicher und geduldiger Busfahrer heraus, der sogar seinen Platz am Lenkrad freimacht, damit die Kinder die Straße mit seinen Augen betrachten konnten. Und was sahen sie? Sie sahen nichts! Denn Kinder, die direkt vor dem Bus über die Straße laufen, können vom Busfahrer nicht gesehen werden. Nachdem sie zusammen eine Runde durch Pracht gefahren sind, zeigte Herr Eichelhardt zum Abschluss, was ein Polizist alles dabei hat. Wer wollte, durfte seine Polizeiweste und seine Kappe für ein Erinnerungsfoto einmal anziehen.