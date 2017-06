Veröffentlicht am 13. Juni 2017 von wwa

LINZ – Info-Stand auf dem Linzer Buttermarkt – Der AfD-Kreisverband Neuwied hat mit einem Info-Stand auf dem schönen Linzer Buttermarkt über das Parteiprogramm der AfD informiert. Mit dabei war der Neuwieder Direktkandidat zur Bundestagswahl und Listenkandidat auf Platz 3 der AfD-Landesliste Andreas Bleck. „Wir haben heute viele interessante und auch aufschlussreiche Gespräche mit den Bürgern von Linz geführt. Als Politiker muss man das Ohr konsequent am Bürger haben. Die Altparteien sind mittlerweile so abgehoben, dass ihnen der Bezug zur Realität abhandengekommen ist. Der Bürger muss gehört werden, deshalb fordern wir Volksabstimmungen auf allen Ebenen“ so Andreas Bleck. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap wünschen sich 72 Prozent der Deutschen Volksabstimmungen auf Bundesebene. Die AfD fordert in ihrem Wahlprogramm Volksentscheide nach Schweizer Vorbild. Ohne die Zustimmung des Volkes dürfte, wenn es nach der AfD ginge, das Grundgesetz nicht geändert und kein bedeutsamer völkerrechtlicher Vertrag geschlossen werden.

Des Weiteren beklagten sich viele Bürger über die hohen Steuern in Deutschland. Andreas Bleck sagte dazu: „Laut einer kürzlich im Handelsblatt veröffentlichten OECD-Steuerstudie ist Deutschland globales Hochsteuerland Nummer zwei. Die Bürger unseres Landes werden durch diese Abgabenlast förmlich erdrückt. Wir wenden uns entschieden gegen eine Ausweitung der Abgabenbelastung und fordern sogar die Absenkung der Mehrwertsteuer um sieben Prozentpunkte, sowie die Einführung einer allgemeinen Abgabenbremse zugunsten der Bürger“.