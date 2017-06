Veröffentlicht am 15. Juni 2017 von wwa

LINZ (Rhein) – Experten erörtern „GesundLand RheinWied“ – Erwin Rüddel erwartet Aufschlüsse bei seinem 19. „Forum ländlicher Raum“ – „GesundLand RheinWied“ ist der Titel zum 19. „Forum ländlicher Raum“ des heimischen CDU-Bundestagsabgeordneten Erwin Rüddel, am Montag, 19. Juni, ab 18:00 Uhr, im Sitzungssaal der Verbandsgemeinde Linz/Rhein. „Wie vernetze ich erfolgreich Gesundheit, Natur und Tourismus an Rhein und Wied?“, lautete die zentrale Frage. Als Hauptreferenten wartet Rüddel, der dem Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages angehört, mit Dr. Helmut Hildebrandt, dem Geschäftsführer und „Macher“ der Gesundes Kinzigtal GmbH auf.

Rüddel sieht die Beantwortung der Themenfrage durch das „Hand-in-Hand“-Prinzip, mit einer guten Vernetzung vieler Akteure, Aktivsein mit Bewegung und Sport, guter Ernährung, einer breitgefächerten medizinischen Versorgung und „gut kombinierte Konzepte bilden die Basis, um auch im Alter fit zu bleiben“. Denn die Zukunft einer guten Versorgung liege in einer guten Vernetzung von Prävention bis Therapie. Viel diskutiert werde dabei zunehmend die Frage, ob es auch ein heilendes Band zwischen Mensch und Natur gibt und ob Landschaften zur Heilung unterschiedlicher Krankheiten beitragen.

„Können wir ‚Gutes Leben an Rhein und Wied‘ dadurch optimieren, indem wir Gesundheit, Natur und Tourismus intelligent vernetzen? Das wäre eine Chance für die Menschen der Region, aber auch für den Tourismus“, äußert der Gesundheitspolitiker. Denn diese Gedanken verfolgt Dr. h.c. Helmut Hildebrandt mit dem Konzept „Gesundes Kinzigtal“ bereits sehr erfolgreich. So erfolgreich, dass sein Modell jetzt auch im Rahmen des bundesweiten Innovationsfonds der Krankenkassen intensiv erprobt wird, um dann nach erfolgreicher Evaluation in die Regelversorgung übernommen zu werden.

Ob dieses Konzept nun auch auf die Region an Rhein und Wied anwendbar ist, soll eine Expertenrunde klären. An der Veranstaltung werden im Podium, neben Dr. Helmut Hildebrand und Erwin Rüddel, teilnehmen: Dr. Markus Bleckwenn (Facharzt für Innere und Allgemeinmedizin sowie Feuerwehrarzt), Katrin Herppich (Leiterin Vitalis in Linz), Uwe Hoffmann (Forstamtsleiter in Dierdorf), Alfred Hofmann (Obmann des Sportkreises Neuwied), Daniele Maier (Leiterin der Tourist-Information Linz) und Dennis Schneider (Medizinstudent sowie Gesundheits- und Pflegebeauftragter des CDU-Kreisverbandes Neuwied).

Foto: Dr. h.c. Helmut Hildebrandt