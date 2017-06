Veröffentlicht am 13. Juni 2017 von wwa

HORHAUSEN – Tennisclub Horhausen am Endspielwochenende erfolgreich – Herrenmannschaft zurück in der A Klasse – Nicht nur in Paris bei den French Open waren an diesem Wochenende die Endspiele, es wurde auch beim TCH um den Aufstieg gefightet. Die Herren des TC Horhausen konnten sich im Spiel gegen den TC Maischeid den fünften Sieg und damit den Aufstieg in die A Klasse sichern. Das Team um Kapitän Kilian Dahm sichert sich bereits alle vier Einzel, sodass die Doppel bedeutungslos waren, und somit den souveränen Wiederaufstieg.

Die beiden U 15 Mannschaften des TC Horhausen hatten ebenfalls „Endspiele“. Gut lief es für die U15 I, die den Tabellenführer TC RW Neuwied mit 14:0 nach Hause schickten. Somit wurde der Aufstieg in die B Klasse erreicht. Glückwunsch dem Team! Das selbe Team mit Lukas und Jonas Prangenberg, Jan Becker und Fabian Fink spielt auch Freitags als U12 in der A-Klasse und festigte dort den aktuellen 3. Platz.

Die Jungs der U 15 II mit Florian Selders, Ben Huber, Kevin Casper, Jonathan Reingen und Janis Heck traten in Bestbesetzung zum Spiel gegen Herschbach an. Der Tabellenführer war den Horhausener in drei Einzel unterlegen. Leider konnte die U 15 den verdienten Lohn in Form des Aufstiegs nicht realisieren, weil man die Doppel taktisch unglücklich gesetzt hatte und beide Male im dritten Entscheidungssatz knapp verlor. Schade für das Team das hervorragend zusammengewachsen ist und eine solide Einheit bildet. Im letzten Spiel gegen das ebenfalls starke SG Hattert / TuS Hachenburg soll nun der 2. Platz verteidigt werden.

Die Mädchen U 15 siegten mit der Verstärkung aus Weyerbusch mit 9:5 in Dreikirchen. Die Einzel von Meike und Hannah Becker sowie Emmy Ewenz gingen an Horhausen ebenso das Doppel Meike /Emmy. Damit setzt man sich im Mittelfeld fest.

Das Mainzelmännchen-Team (unter neun Jahre) des TCH konnte sich ebenfalls den ersten Platz in der Gruppe sichern und sich für die Zwischenrunde im Tennisverband Rheinland qualifizieren. Mit Siegen von Raphael Fink und Soeren Loy im Einzel sowie mit dem Doppelsieg Fink/Carolin Heck spielte man gegen starke Kinder aus Herschbach 10:10, was zum Staffelsieg reichte. Mit eine guten Mannschaftsleistung ist die Chance auf das Rheinland- Pfalz-Finale in Ingelheim Ende August realistisch.

Das Spiel der U 10 um den Staffelsieg gegen Bad Marienberg/Müschenbach wird am 24 Juni nachgeholt, nach dem die Plätze nach dem Gewitter unter Wasser standen. Die Damen des TCH spielten ebenfalls gegen den TC Maischeid und konnten ihren zweiten Punkt einfahren. Verstärkt durch Ann Cathrin Jung gelang ein 7:7 gegen Maischeid. Ann Cathrin gewann und das Doppel Anna Schmitz und Ann Cathrin holten den siebten Punkt.

Die Herren 2 spielten beim TC RW Flammersfeld und mussten sich dem starken Nachbarverein nach harten Kampf geschlagen geben. Glückwunsch den gut eingestellten Jungs um Trainerin Tanja Scholten. Neben Tennis nahmen die Kids des TCH auch in diesem Jahr am gut organisierten Raiffeisenlauf des TUS teil. Demian Seifert, Moritz Klein und Raphael Fink schafften es in ihrer Klasse aufs Treppchen. Super Jungs und Danke dem TUS für die schöne Veranstaltung. (Vereinsbericht) Fotos: Tennisclub Horhausen

Foto: Die erfolgreiche U15 mit den beiden Trainern. Jonas Zabel und Lars Wellmann – die beiden sind auch mit Oberwerth aufgestiegen. Die U 15 ist Meister in ihrer Klasse.