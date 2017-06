„Geschwindigkeitswächter“ – Enforcement Trailer erwischt 697 Fahrzeuge

Veröffentlicht am 13. Juni 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Geschwindigkeitsmessung „Enforcement Trailer“ – Im Rahmen einer Verkehrsüberwachungsmaßnahme kam in der Zeit von Freitag bis Montag, 9. bis 12. Juni, zwischen 10:30 und 13:30 Uhr der neue „Geschwindigkeitswächter“ – Enforcement Trailer – bei der Polizeiinspektion Altenkirchen in Einsatz. Das neue Gerät zur Geschwindigkeitsüberwachung in Höhe der Dienstelle postiert. Dort ist die Höchstgeschwindigkeit auf 50 Km/h (innerhalb geschlossener Ortschaft) begrenzt. Im Ergebnis wurden 697 Fahrzeuge, bei einer Durchlaufzahl von 9903 Fahrzeugen, gemessen. Das schnellste Fahrzeug wurde mit einer Geschwindigkeit von 93 Km/h gemessen. Das bedeutet für den Fahrzeugführer ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro, ein Fahrverbot von einem Monat und zwei Punkte in Flensburg.

Das Messergebnis zeige, so die Polizei, die Notwendigkeit von solchen Geschwindigkeitsüberwachungen. Aufgrund dessen werden die Kontrollen in naher Zukunft auch an anderen Orten im Dienstgebiet wiederholt.