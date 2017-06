Veröffentlicht am 13. Juni 2017 von wwa

MAMMELZEN – Bürgermeisterwanderung in Mammelzen und Sörth bei strahlendem Sonnenschein – Bei strahlendem Sonnenschein hatten sich die Ortsbürgermeister der Verbandsgemeinde Altenkirchen zusammengefunden, um in Feld und Flur der Gemeinden Mammelzen und Sörth zu wandern. Gastgeber waren die Ortsbürgermeister Dieter Rütscher, Mammelzen, und Walter Fischer, Sörth, mit ihren Ortsgemeinderäten. Besonders freuten die beiden Gastgeber sich, auch zwei ihrer Amtsvorgänger, Karl Rabsch aus Mammelzen und Erich Burbach aus Sörth, an diesem Tag zu begrüßen.

Bei der ersten Station der Wanderung erläuterte Dieter Rütscher die Funktion des herrlich gelegenen Mammelzener Weihers als Naherholungsgebiet und berichtete, dass 2020 eine größere Sanierung vorgesehen ist. Mit einem Shuttle-Dienst, dessen Fahrzeuge von der Fa. Ramseger zur Verfügung gestellt wurden, ging es nach Sörth. Dort stellte das Ehepaar Hartmut Gaul und Elke Überlacker-Gaul ihr Unternehmen vor, das 2015 sein 60jähriges Betriebsjubiläum feierte und in den Segmenten Fenster, Haustüren, Markisen und Rollläden, tätig ist. Beim Gang durch den Ort zeigte Ortsbürgermeister Fischer den kürzlich sanierten Friedhof und das am Ortsrand gelegene Neubaugebiet „Im Hübelsgarten“. Nachdem zu Beginn der Entwicklung des Baugebiets die Nachfrage nach Grundstücken schleppend verlief, ist zwischenzeitlich ein positiver Trend erkennbar. Schließlich nahm die Gruppe die Gelegenheit wahr, sich im Dorfgemeinschaftshaus bei Kaffee und Kuchen zu stärken. So manchem fiel es schwer, die leckere Auswahl aus dem Kuchenbuffet auf nur einige Stücke zu beschränken. Wie Walter Fischer erklärte, ist das Dorfgemeinschaftshaus mit der im ersten Geschoss liegenden Wohnung aus dem ehemaligen Schulgebäude der Ortsgemeinde entstanden.

Weiter ging es bergauf durch den Wald in Richtung Mammelzen, teilweise mit malerischem Ausblick auf Sörth. In Mammelzen angekommen, stellte Firmeninhaber Rainer Ramseger sein Autohaus vor. Er erinnerte an die Anfänge mit dem Betrieb einer Tankstelle und schilderte die weitere Geschichte des Familienunternehmens bis zu den heutigen Tagen. Bei der weiteren Ortsbegehung durch die Gemeinde bewunderten die Teilnehmer den neu erbauten schmucken Brunnen im Ortsteil Hüttenhofen und stärkten sich mit „Original Hüttenhofener Brunnenwasser“. Bevor es zum gemeinsamen Abschluss ins Dorfgemeinschaftshaus ging, zeigte Ortsbürgermeister Rütscher den Wanderern die neue Friedhofshalle, die auch mit künstlerischen Elementen versehen wurde.

Ein schöner Wandertag fand so sein Ende. Ein besonderer Dank ging noch einmal an die beiden Ortsbürgermeister Dieter Rütscher und Walter Fischer mit ihren Ortsgemeinderäten für die hervorragende Organisation und an die heimischen Firmen Überlacker und Ramseger.