Veröffentlicht am 13. Juni 2017 von wwa

NEUWIED – Pfauen fliegen von der Kita bis zur Schule – Junge Künstler übergeben Wappentier – Die enge Kooperation zwischen Kindertagesstätten und Grundschulen hat nun eine weitere Verfestigung erfahren und zwar in Form des Neuwieder Wappentieres, dem Pfau. Mit dem hatten sich mehrere Kindertagesstätten im Stadtgebiet ausführlich beschäftigt. Als krönenden Abschluss des Projekts gestalteten die Kinder mehr als 20 Pfauen im Miniaturformat. Die Exemplare gingen unter anderem ins Fürstenhaus, aber auch an anderer Kitas und Schulen. So hatten Kinder der Kita Sonnenland eines ihrer Modelle an den Kindergarten „Heilige Familie“ in Block weitergegeben. Das berichteten die Erzieherinnen Farias Torres und Dafina Sejdija.

Nun übergaben drei- bis sechsjährige Künstler der Kita Heilig Kreuz ein in fröhlichen Farben gehaltenes Pfau-Modell an die benachbarte Sonnenland-Grundschule. Das wird nun in einem Glaskasten im Foyer der Bildungseinrichtung seinen neuen Platz finden. Wie Kita-Leiterin Silke Berger Schulleiterin Ina Koch erklärte, hätten die Heilig-Kreuz-Kinder sofort an die Schule als Pfau-Empfänger gedacht.

Die beiden Kindertagesstätten Heilig-Kreuz und Sonnenland pflegen einen regen Austausch mit der Sonnenland-Schule, bereiten so die Kinder auf den nächsten wichtigen Schritt im Leben vor. Noch kurz vor der Übergabe hatten Kita-Kinder in einer Lese- und Bewegungsspielstunde Schulluft geschnuppert. So soll ein sanfter Übergang von der Kita in die Schule gewährleistet werden.

Foto: Kita-Leiterin Silke Berger (r.) übergab im Beisein vieler Kinder und Erzieherinnen, darunter auch Vertreterinnen der Kita-Sonnenland, einen Pfau an Ina Koch (l.), Rektorin der Sonnenland-Schule.