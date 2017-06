Veröffentlicht am 13. Juni 2017 von wwa

MARIENTHAL – Neuwahlen des Kreisvorstandes der Frauen Union der CDU Altenkirchen – Angelina Steffens ist neue Schriftführerin – Zum Kreistag der Frauen Union der CDU Altenkirchen trafen sich die Mitglieder in Marienthal. Auf der Tagesordnung stand die Neuwahl des Kreisvorstandes. Zu Gast war MdB Erwin Rüddel, der ausführlich zum Thema „Gesundheits- und Pflegepolitik im Umbruch“ referierte und dabei insbesondere die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum und die neuen Pflegegrade in den Blick nahm. Seinem Vortrag schloss sich eine interessante und ausgiebige Diskussion an.

Vor den Wahlen berichtete die Vorsitzende Jessica Weller über die Aktivitäten der Frauen Union in den vergangenen zwei Jahren. So hatte die FU in der vergangenen Wahlperiode beispielsweise die Bundestagsabgeordnete Elisabeth Winkelmeier-Becker aus dem benachbarten Rhein-Sieg-Kreis zu Gast, die in ihrer Funktion als Vorsitzende der Arbeitsgruppe Recht und Verbraucherschutz zu den angestrebten Änderungen im Sexualstrafrecht referierte. Weiterhin informierte die Vorsitzende über den anstehenden Bundesdelegiertentag der Frauen Union in Braunschweig, an dem die FU Altenkirchen mit fünf Delegierten und vier Gästen teilnehmen wird und bei dem als Hauptrednerin Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel erwartet wird.

Im Anschluss wurden die Wahlen zum Kreisvorstand durchgeführt. Die anwesenden Stimmberechtigten bestätigten die bisherige Vorsitzende Jessica Weller (Gebhardshain) sowie ihre beiden Stellvertreterinnen Marita Schmidt (Kirchen) und Christiane Buchen (Wissen) einstimmig im Amt. Ebenfalls einstimmig im Amt bestätigt wurde die Kassiererin Imelda Imhäuser (Alsdorf). Zur neuen Schriftführerin wählte die Versammlung Angelina Steffens (Altenkirchen), da Erika Nickel für dieses Amt aus zeitlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung stand. Die Vorsitzende dankte ihr für das langjährige Engagement und freute sich, dass sie den Vorstand weiterhin als Beisitzerin unterstützt.

Um die vielseitige Arbeit im Kreisvorstand auf möglichst vielen Schultern zu verteilen, wählten die Mitglieder 15 Beisitzerinnen: Erika Nickel (Wissen), Maria Hannen (Kirchen), Sarah Bonn (Wissen), Margarete Schmidt (Kirchen), Margarete Maleszka (Breitscheidt), Annelie Senff (Wallmenroth), Kerstin Himmrich (Alsdorf), Margret Wolf (Betzdorf), Dorothea Perathoner (Betzdorf), Svetlana Farnschläder (Mudersbach), Rita Müller (Gebhardshain), Hildegard Klein (Herdorf), Barbara Schlemper (Kirchen), Jutta Esche (Hamm), Maren Mühlon (Betzdorf).

Zum Schluss der Wahlen zum Kreisvorstand, wurden Annelie Senff und Rita Müller als Kassenprüferinnen einstimmig im Amt bestätigt.

Foto: (v.l.): Svetlana Farnschläder, Maria Hannen, Margarete Schmidt, Christiane Buchen (stellv. Vorsitzende), MdB Erwin Rüddel, Rita Müller, Jutta Esche, Jessica Weller (Kreisvorsitzende), Marita Schmidt (stellv. Vorsitzende), Kerstin Himmrich, Annelie Senff, Angelina Steffens (Schriftführerin), Sarah Bonn, Erika Nickel