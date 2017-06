Veröffentlicht am 12. Juni 2017 von wwa

HAMM (Sieg) – Feierliche Krönung der Majestäten der Schützengesellschaft Hamm auf dem Synagogenplatz im Herzen von Hamm (Sieg) – Das Wetter passte, die Stimmung war bestens und auch eine größere Anzahl von Bürgern hatte sich am späten Samstagnachmittag im Herzen des Städtchens Hamm (Sieg) auf und am Synagogenplatz eingefunden um das Schauspiel der Krönung des Jungschützenkönigs und des Schützenkönigs sowie das Platzkonzert der beiden Musikgruppen, Blaskapelle Leuscheid, sie waren erstmals mit von der Partie, und der Bergkapelle Vereinigung Birken-Honigsessen sowie den abschließenden Festzug der Schützen mitzuerleben. Die Sonne lachte vom wolkenfreien Himmel und ließ so manchen Grünrock ins Schwitzen kommen. Doch die waren eisern, Tradition ist Tradition, und behielten die Uniformröcke an. Die zukünftigen Majestäten und ihr Hofstaat präsentierten sich vor einem Bankgebäude und begrüßten so ihre Gäste. Im Schatten des Kulturgebäudes hatten die beiden Musikkapellen Aufstellung für das Platzkonzert genommen und die Schützen formierten sich im großen Karree um diesen Platz.

Vor dem Gebäude in Blickrichtung Synagogenplatz Versammelten sich die zu krönenden Häupter mit ihren weiblichen Begleitungen, die Thronpaare und der Vorstand der Schützengesellschaft Vorsitzender Achim Friedrich und sein Stellvertreter Harald Weller. Nachdem Vorsitzender Friedrich und die neue Majestät Nils Ullmann die Front der Schützen abgeschritten und die Fahnengruppen begrüßt hatten, schritt Friedrichs zur Tat, zur Krönungszeremonie. Dominik Zeuner erhielt ein weiteres Mal die Jungschützenkönigskette und Nils Ullmann erstmals die Königskette nachdem er vor 20 Jahren an dieser Stelle zum Jungschützenkönig gekrönt worden war.

Im Anschluss geleiteten die Schützen der Schützengesellschaft Altenkirchen, des Schützenvereins Betzdorf, des Wissener Schützenvereins, der Schützenbruderschaft Birken-Honigsessen und der Schützengesellschaft Hamm (sieg) unter musikalischer Begleitung der Bergkapelle Birken-Honigsessen und der Blaskapelle Leuscheid im großen Festzug durch Hamm den neuen König und seinen Hofstaat hinauf zum Schützenhaus. Der Königsball begann um 19:00 Uhr im Schützenhaus unter musikalischer Begleitung der Ralph Dee Band. (wwa) Fotos: Wachow