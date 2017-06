Nils Rode wird bei den Grönnern Kronprinz

Veröffentlicht am 12. Juni 2017 von wwa

MARENBACH – Der neue Kronprinz des Schützenverein „Im Grunde“ Marenbach nennt sich Nils Rode – Was die Schüler mit Hochgeschwindigkeit durchführten machten die Jugendlichen in etwas stark verlangsamten Tempo und brachte damit das ihnen folgende Königsschießen etwas in Verzug. Fast gemeinsam mit den Schülern begann auch das Schießen der Jugend auf die Trophäen des Kronprinzenvogel, also um 11:22 Uhr. Die Preise waren nur zehn Minuten nach dem letzten Schuss der Schüler, um 13:15 verteilt. Die drei Schützen/innen teilten sich untereinander die Trophäen auf. Die Krone holte sich mit dem 70 Schuss aus dem Kleinkalibergewehr Moritz Keller. An ihn fiel auch der Kopf mit dem 335. Schuss. Rechte Schwinge und Stoß bekam Angelina Hassel (97 + 270). Die linke Schwinge fiel an Nils Rode (205). Die Drei meldeten sich auch zum Kronprinzenschießen und begannen mit dem Beschuss um 13:21 Uhr. 335 Schuss benötigten sie bis der Rumpf um 15:13 Uhr, fast zwei Stunden später bei Nils Rode zu Boden ging. (wwa)