Drei schwerverletzte Personen bei Verkehrsunfall auf der L 288

Veröffentlicht am 11. Juni 2017 von wwa

WESTERBURG – Schwerer Verkehrsunfall auf der L 288 bei Westerburg – Samstagnachmittag, 10. Juni, gegen 16:23 Uhr, ereignete sich auf der L 288 ein schwerer Verkehrsunfall bei dem drei Personen schwer und zwei Personen leicht verletzt wurden. Der Unfallverursacher, ein 28jähriger Mann aus dem Raum Limburg-Weilburg, befuhr die L 288 aus Richtung Langendernbach kommend in Fahrtrichtung Westerburg. In einer Rechtskurve geriet er mit seinem Fahrzeug aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem in entgegengesetzter Fahrtrichtung fahrenden Wagen, der mit vier Personen besetzt war. Unter den Verletzten befanden sich zwei Kinder im Alter von vier und neun Jahren. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 28.000 Euro. Im Einsatz befanden sich fünf Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber, Feuerwehren der Verbandsgemeinde Westerburg, drei Streifenwagen der Polizei Westerburg, die Straßenmeisterei Rennerod und ein Spezialfahrzeug zur Reinigung der Fahrbahn. Die Vollsperrung ab der Abfahrt Gemünden bis zur Abfahrt Westerburg-Wörth dauerte bis 20:30 Uhr. Quelle: Polizei