Ein brennendes Küchengerät – Zwei Löschzüge

Veröffentlicht am 10. Juni 2017 von wwa

WISSEN – Küchengerät löst Großalarm aus – Der am frühen Donnerstagabend, 08. Juni, in Wissen gemeldete Wohnhausbrand stellte sich dann doch als geringfügig heraus. In Brand geraten war lediglich ein Küchengerät. Die damit verbundene Rauchentwicklung hatte aufgrund der schnellen Reaktion von Nachbarn für einen Einsatz der Feuerwehren Wissen und Schönstein gesorgt. Personen kamen nicht zu Schaden. Nachdem der Qualm mit Hilfe des transportablen Lüfters aus dem Gebäude entfernt worden war, konnten die Rettungskräfte seitens Feuerwehr, Rotem Kreuz und Polizei bald wieder abrücken. Fotos: Privat