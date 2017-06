Holzhütte brennt in Neustadt

Veröffentlicht am 10. Juni 2017 von wwa

NEUSTADT (Wied) Hüttenbrand in Neustadt (Wied) – Am Donnerstagmittag, 08. Juni, gegen 11:47 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Straßenhaus der Brand einer Holzhütte gemeldet. Diese befindet sich linksseitig der L 255, gegenüber der Abfahrt nach Neustadt Ehrenberg. Der Brand wurde durch die zügig eingetroffene Freiwillige Feuerwehr Neustadt (Wied) gelöscht. Die circa 3×3 Meter große Holzhütte ist zum Teil abgebrannt. Der geschätzte Schaden, so die Polizei, beläuft sich auf circa 4.000 Euro.