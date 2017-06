Veröffentlicht am 10. Juni 2017 von wwa

NEUSTADT-ROTT – Verkehrsunfallflucht in Neustadt (Wied), Ortsteil Rott – Am Donnerstagabend, 09. Juni, gegen 22:20 Uhr, erhielt die Polizeiinspektion Straßenhaus Kenntnis über ein unfallbeschädigtes Verkehrswarnschild in der Linzer Straße, der Landesstraße 251, in Neustadt Wied, Ortsteil Rott. Hinweise auf bitte an die Polizei Straßenhaus, 02634-9520 oder per Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de