Fälle von gelösten Radmuttern haben sich gehäuft

Veröffentlicht am 10. Juni 2017 von wwa

REGION – Gelöste Radmuttern im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Betzdorf und Polizeiwache Wissen – Seit Mai sind bisher für den Bereich der Polizeiinspektion Betzdorf und der Polizeiwache Wissen insgesamt 17 Fälle von gelösten Radmuttern angezeigt worden. Dabei wurden an einem oder mehreren Rädern der Fahrzeuge entweder alle oder ein paar der Radmuttern gelöst oder fehlten ganz. Bisher, so die Polizei, sei es glücklicherweise noch nicht zu einem Personenschaden gekommen.

Die jeweiligen Tatzeiten und -orte sowie die entstandenen Sachschäden und sonstige Besonderheiten listete die Polizei auf: Mittwoch auf Donnerstag, 03. bis 4. Mai, zwischen 10:00 und 07:00 Uhr in 57572 Niederfischbach, In den Weiden. Freitag, 05. Mai, in 57580 Gebhardshain, im Meilerweg. Sonntag, 14. Mai, zwischen 12:00 bis 19:00 Uhr in 57537 Wissen, in der Stadionstraße. Von Sonntag auf Montag, 14. bis 15. Mai, zwischen 19:00 und 11:45 Uhr in 57580 Gebhardshain, im Buchenweg. Während der Fahrt wurde ein „Klackern“ festgestellt und anschließend stellte sich das Rad schräg. Es entstand Sachschaden an der Bremsanlage.

Montag bis Mittwoch, 15. bis 17. Mai, zwischen 10:00 und 12:15 Uhr vermutlich in 57587 Birken-Honigsessen, in der Hauptstraße. Ein Rad stellte sich während der Fahrt schräg. Es war nur noch eine Radmutter vorhanden. Es entstand Sachschaden an der Felge.

Montag auf Dienstag, 15. auf 16. Mai, zwischen 18:00 und 13:00 Uhr in 57562 Herdorf, in der Hauptstraße. Montag auf Dienstag, 15. auf 16. Mai, zwischen 20:00 und 12:00 Uhr in 57580 Gebhardshain, Am Elbener Weg. Samstag bis Montag, 20. bis 22. Mai, zwischen 14:00 bis 14:20 Uhr in 57580 Gebhardshain, in der Kirchstraße. Während der Fahrt auf der Autobahn wurden Probleme mit der Lenkung festgestellt. An einem Rad fehlten zwei Radmuttern, die restlichen waren gelöst. Es entstand Sachschaden an der Bremsanlage.

Dienstag, 23. Mai, zwischen 15:00 bis 17:00 Uhr in 57518 Betzdorf, in der Kirchstraße. Dienstag auf Mittwoch, 23. auf 24. Mai, zwischen 16:00 und 13:00 Uhr in 57567 Daaden, in der Saynische Straße. Sonntag bis Dienstag, 28. bis 30. Mai, zwischen 22:00 bis 15:00 Uhr in 57537 Wissen, im Narzissenweg. Sonntag auf Montag, 28. auf 29. Mai, zwischen 23:30 und 06:00 Uhr in 57580 Gebhardshain, in der Kirchstraße. Montag auf Dienstag, 29. auf 30. Mai, zwischen 19:00 und 11:30 Uhr in 57584 Scheuerfeld, in der Kupferkaute. Montag, 29. Mai, gegen 20:00 Uhr in 57584 Wallmenroth, in der Waldstraße. Donnerstag auf Freitag, 01. bis 02. Juni, zwischen 18:00 bis 07:15 Uhr in 57520 Molzhain, in der Betzdorfer Straße. Von Freitag auf Samstag, 02. auf 03. Juni, zwischen 14:34 bis 02:30 Uhr in 57581 Katzwinkel, in der Knappenstraße. Samstag, 03. Juni, gegen 19:30 Uhr entweder am Wohnhaus in 57518 Betzdorf, oder Katharinenweg oder Rewe-Parkplatz in 57580 Gebhardshain. Ein Rad wurde während der Fahrt in Alsdorf verloren. Es entstand Sachschaden am Kotflügel und der Bremsanlage.

In allen Fällen wurde eine Strafanzeige gegen Unbekannt wegen „Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr“ gemäß § 315 b Strafgesetzbuch aufgenommen. Die Polizei weist darauf hin, dass bei merkwürdigen Fahrgeräuschen oder ungewöhnlichem Fahrverhalten unverzüglich an geeigneter Stelle gehalten und die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs, insbesondere die ordnungsgemäße Befestigung der Räder, überprüft werden sollte. Im Bedarfsfall ist vor der Weiterfahrt eine Fachwerkstatt oder der Pannendienst zu kontaktieren.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Betzdorf, Telefon: 02741 926-0 oder in Wissen, Telefon: 02742 935-0 zu melden. Gleiches gilt für Personen, die an ihrem Fahrzeug ebenfalls gelöste oder fehlende Radmuttern festgestellt, es jedoch bislang nicht angezeigt haben.