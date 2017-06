56jährige Autofahrerin mit 1,82 Promille aber ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Veröffentlicht am 10. Juni 2017 von wwa

HACHENBURG – Fahren unter Alkoholeinwirkung in Hachenburg – Nach einem Hinweis auf eine Trunkenheitsfahrt wurde gegen 21:30 Uhr in Hachenburg, in der Graf-Heinrich-Straße auf einem Tankstellengelände ein Fahrzeug überprüft. Die Polizeibeamten stellten fest, dass die 56jährige Fahrzeugführerin unter Alkoholeinwirkung stand und auch keine gültige Fahrerlaubnis mehr hatte. Ein durchgeführter Alco-Test ergab 1,82 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.