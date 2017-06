Polizeibeamte bei Festnahme verletzt

Veröffentlicht am 10. Juni 2017 von wwa

BETZDORF – Zwei verletzte Polizeibeamte nach Widerstand – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag fahndete die Polizei nach einem 24jährigen Mann. Es bestand der Verdacht, dass sich der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene Mann das Leben nehmen könnte. Im Rahmen der Fahndung wurde die Person unversehrt in Betzdorf angetroffen. Bei der anschließenden Ingewahrsamnahme wurden die Polizeibeamten durch den alkoholisierten und aggressiven Mann angegriffen und massivst beleidigt. Der Mann wurde überwältigt und festgenommen, jedoch wurden zwei Polizeibeamte durch Widerstandshandlung verletzt.