Zwei Frauen bei Verkehrsunfall verletzt – Fahrzeuge Totalschaden

Veröffentlicht am 10. Juni 2017 von wwa

ALSDORF – Zwei verletzten Personen bei Verkehrsunfall auf der L 280 verletzt – Eine 52jährige Autofahrerin befuhr die L 280 aus Richtung Alsdorf kommend in Richtung Daaden. In Höhe der Ortslage Schutzbach geriet ihr Fahrzeug auf regennasser Fahrbahn, vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit, so die Polizei, ins Schleudern und stieß frontal mit dem entgegenkommenden Wagen einer 39jährigen Frau zusammen. Beide Frauen wurden durch den Unfall verletzt. An den Fahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden.