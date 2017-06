Ladendieb auf frischer Tat erwischt

Veröffentlicht am 10. Juni 2017 von wwa

BETZDORF – Bandendiebstahl in einem Betzdorfer Supermarkt – Der Polizei Betzdorf wurde ein flüchtiger Ladendieb im Bereich der Wilhelmstraße in Betzdorf gemeldet, der Kleidungsstücke aus einem Supermarkt entwendet habe. Der Mann wurde durch den Marktleiter zu Fuß verfolgt und schließlich gestellt. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen durch die Polizei stellte sich heraus, dass der Mann im Alter von 29 Jahren sowie zwei weitere Frauen im Alter von 31 und 27 Jahren gemeinschaftlich verschiedene Produkte aus dem Supermarkt entwendet hatten. Der Gesamtwert der Beute, so die Polizei, dürfte sich auf etwa 100 Euro belaufen. Die drei Personen waren in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen gleichgelagerter Delikte polizeilich in Erscheinung getreten.