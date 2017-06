Veröffentlicht am 10. Juni 2017 von wwa

NEUWIED – Seniorenbeiräte tauschten sich aus – Bevor die vom Seniorenbeirat und den Kinobetrieben Weiler initiierte Filmreihe „Generationenkino mit Herz“ mit dem Film „Verstehen sie die Bèlieres“ in die Sommerpause ging, stand das Neuwieder Gremium im Metropol-Kino Vertreterinnen der Seniorenvertretung der Verbandsgemeinde Rengsdorf Rede und Antwort. Die Westerwälder informierten sich eingehend über die Arbeit des Beirats in der Kreisstadt. Zudem begrüßten Waltraud Becker und Inge Rockenfeller von der Senioren-Arbeitsgruppe Kultur und Soziales den städtischen Beigeordneten Michael Mang, der ein Grußwort an die Senioren richtete. Der nächste für Jung und Alt geeignete Film, „Picknick mit Bären“, wird dann im Rahmen der Demografie-Woche am 7. November gezeigt. Um 15:00 Uhr gibt es für die Senioren Kaffee und Kuchen, für Enkelkinder Popcorn und Limonade. Um 16:00 Uhr heißt es dann „Film ab“. Die Eintrittskarten sind für 10 Euro im Vorverkauf erhältlich. Die Kinokasse an der Heddesdorfer Straße ist Montag bis Freitag von 14:15 bis 15:00 Uhr und von 19:15 bis 20:15 Uhr geöffnet, Freitag bis Sonntag zusätzlich von 16:15 bis 17:15 Uhr.