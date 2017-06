Minister Lewentz übergibt Förderbescheid

Veröffentlicht am 10. Juni 2017 von wwa

NEUWIED – Tennisplatzsanierung: Minister übergibt Förderbescheid – Da freute sich Bernd Franzmann (m.), der Vorsitzende des Tennis Clubs Neuwied, der auf dem Weißen Berg in Niederbieber sein Domizil hat: Innen- und Sportminister Roger Lewentz (2.v.l.) überreichte ihm im Beisein von Oberbürgermeister Nikolaus Roth (2.v.r.), Sportdezernent Michael Mang (r.) und Alfred Hofmann (l.), dem Vorsitzenden des Sportkreises Neuwied, einen Förderscheck in Höhe von 23.500 Euro. Damit werden fünf der insgesamt neun, bereits mehr als 50 Jahre alten Plätze des TC von Grund auf saniert. Auch die Stadt hat im Rahmen ihrer Möglichkeiten einen Zuschuss gewährt. Den Rest der Sanierungskosten, immerhin rund 70.000 Euro, schultert der Verein in Eigenregie. Er hat rund 400 Mitglieder, von denen etwa 100 Jugendliche sind. Laut Hofmann zählt er zu den mitgliederstärksten im ganzen Kreis und zeichnet sich zudem durch ein vielfältiges Engagement aus. Die Landesmittel stammen aus einem speziellen Fördertopf des Innenministeriums, mit dem man, wie Lewentz ausführte, Vereine mit eigenen Sportstätten unterstützen möchte.