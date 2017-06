Veröffentlicht am 11. Juni 2017 von wwa

NEUWIED – Noch Restkarten für Maybebop-Konzert in Abteikirche – Sie gehören zu den Rommersdorf-Festspielen wie das DFB-Pokalfinale zu Berlin: Die für ihre kecken Songs mit teils absurden Botschaften bekannte Formation Maybebop präsentiert auf den diesjährigen Festspielen ihr neues Programm „sistemfeler“ – und das gleich zweimal. Der erste Termin am 23. Juni ist bereits seit Längerem ausverkauft. Für den Zusatzauftritt am Samstag, 24. Juni, um 20:15 Uhr in der Abteikirche gibt es indes noch Karten. Sie kosten 31 Euro im Vorverkauf; erhältlich sind sie bei der Tourist-Info Neuwied, Telefon: 02631/802 5555, Email-Adresse tourist-information@neuwied.de sowie bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen.