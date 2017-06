Veröffentlicht am 12. Juni 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kreismusikschule lädt zur Schnupperstunde der „Musikalischen Früherziehung“ am Mittwoch, 21.Juni ein – Wer eine Vorstellung von der „Musikalischen Früherziehung“ für Vierjährige bekommen möchte, ist herzlich zur Schnupperstunde am Mittwoch, 21. Juni ab 14.45 Uhr in Raum 11 in der Kreismusikschule in Altenkirchen, Hochstraße 3, eingeladen. Hier können Kinder wie Eltern verschiedene Instrumente und sich selbst musikalisch ausprobieren. Cornelia Hilberath wird dort mit allen musizieren: singen, trommeln, improvisieren und tanzen.

Die Erfahrungen mit der Musik und das Lernen in der Gruppe stärkt die Kinder: Sie hören auf sich und andere, entwickeln ein Gespür für den Sinn von Reihenfolgen und Ordnungen. Im Kurs lernen die Kinder konzentriertes Zuhören, aber auch selbstbewusst auf die Pauke zu hauen. Mit dem Spaß an der Musik und dem Wachsen daran lernen die Kinder, an einer Sache dranzubleiben, und das im Team! Das braucht man nicht nur in der Musik, sondern überall.

Die Kurse in Altenkirchen finden ab Mitte August wieder an verschiedenen Tagen unter Leitung von Frau Hilberath und einer neuen Kollegin im Musikschulgebäude der Hochstraße 3, und auch an vielen anderen Orten im Kreisgebiet statt. Weitere Informationen gibt das Büro der Kreismusikschule: Telefon: 02681 / 812283, Email: musikschule@kreis-ak.de oder unter www.kreismusikschuleAK.de