Veröffentlicht am 11. Juni 2017 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN. „Keine Angst! – Gott hält Dich!“ – „Keine Angst! – Gott hält Dich!“ ist Thema des nächsten „Gottesdienstes für Alle“, den die Behindertenarbeit im Evangelischen Kirchenkreis Altenkirchen diesmal mit Blick auf das Reformationsjubiläum anbietet. Eingeladen für Sonntag, 18. Juni, ab 10:00 Uhr, ins Gemeindehaus in Eichelhardt, sind Menschen allen Alters mit großen und kleinen Handicaps aus dem gesamten Kirchenkreis.

„Wir wollen gemeinsam einen Gottesdienst feiern, an dem jeder mit Freude teilnehmen kann und niemand ausgeschlossen ist“. Pfarrer Hans-Jürgen Volk, der die Behindertenarbeit im Kirchenkreis leitet, freut sich auf viele Teilnehmende. „Es geht diesmal um Angst und Vertrauen in die Liebe und die Kraft Gottes, ein Thema, das prima zum Reformationsjubiläum passt!“ Angeboten wird zum Gottesdienst ein Fahrdienst für Menschen mit Rollstuhl. Wer abgeholt werden möchte, sollte sich bis 13. Juni an Martina Jerusalem, Telefon: 02742-911363 wenden.