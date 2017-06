Veröffentlicht am 10. Juni 2017 von wwa

REGION – In Ferienfreizeit mit den Kindertagesstätten der Lebenshilfe – Das Wetter meinte es wirklich gut mit den Kindern und Erzieher/innen der Kindertagesstätten der Lebenshilfe in Wissen und Alsdorf, sowie des Förderkindergartens in Weyerbusch. Die einwöchige Ferienfreizeit führte in einen Ferienpark bei Kell am See im Hunsrück, wo die Kinder zwischen drei und sieben Jahren acht ereignisreiche Tage mit ihren Betreuungspersonen verbrachten. Schon Wochen vorher war es bei den teilnehmenden Kindern immer wieder ein Thema, wann es denn endlich in „Urlaub“ geht, wer bei wem schläft und was man alles in dieser Ferienwoche machen könnte.

Das Programm der Ferienfreizeit war dementsprechend wieder sehr abwechslungsreich. So starteten alle zusammen bereits schon zu Beginn mit Kleinbussen in den Eifelpark Gondorf, wo zahlreiche Fahrattraktionen und Tiere auf die kleinen Besucher warteten. Selbstverständlich wurden auch auf dem Gelände des Ferienparks ausgiebig die zahlreichen Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten genutzt. So das riesige Hüpfkissen, der großzügige Spielplatz, die Indoor-Halle oder auch das Hallenbad.

In der nahen Umgebung luden schöne Wanderwege, Bachläufe, die Wassertretanlage zum Spazieren oder zum Spielen ein. Am Stausee konnten die Kinder zahlreiche Kanadagänse mit ihrem Nachwuchs bewundern. Während die eine Kindergruppe mit dem Tretboot auf dem See dahin schipperte, nutzen die anderen Kinder das schöne Wetter, um am Gelände beim Haus zu spielen, bekamen schöne Glitzer-Tattoos oder bereiteten mit ihren Erzieher/innen eine Pizza für das Mittagessen vor.

Ein weiterer Höhepunkt der Freizeit war auch das gemeinsame Grillen. Eine Schatzsuche durch den Park erforderte detektivische Fähigkeiten. So musste anhand von Fotos der richtige Weg zur Schatzkiste, gefüllt mit einem Geschenk für jedes Kind, gefunden werden. Die Kinder freuten sich nach dieser spannenden Woche auf ihre Eltern, die sie mittags an der Kita wieder in ihre Arme schließen konnten. Alle Kinder werden mit ihren Eltern schon bald zu einem Nachmittag in die Kindertagesstätten der Lebenshilfe eingeladen, um Fotos zu betrachten und Erlebnisse zu teilen. Jedes Kind erhält dann zur Erinnerung an diese besonderen Tage ein kleines Fotobuch. (mahö) Fotos: Privat