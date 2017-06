Sozialstation „Tagestreff Kronenburg“ erhält 1.500 Euro Spende

Veröffentlicht am 11. Juni 2017 von wwa

DAADEN-HERDORF – Spende für Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf – 1.500 Euro aus dem Spendenprogramm „evm-Ehrensache“ gehen an die „Kirchliche Sozialstation Daaden-Herdorf e.V.“ – Über insgesamt 1.500 Euro darf sich eine soziale Einrichtung aus der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf freuen. Den Spendenbetrag übergab Ulrich Botsch, Kommunalbetreuer, gemeinsam mit Verbandsgemeindebürgermeister Wolfgang Schneider, an die begünstigte Institution. „Ich freue mich, mit dem Geld eine so wichtige, erst vor kurzem ins Leben gerufene Institution in unserer Verbandsgemeinde fördern zu können“, erklärt Wolfgang Schneider. „Es ist schön zu sehen, wie sich die Sozialstation „Tagestreff Kronenburg“ und deren Mitglieder für die örtliche Gemeinschaft einsetzen und mit welcher Begeisterung sie ältere und hilfebedürftige Mitbürgerinnen und Mitbürger unterstützen“.

Die 1.500 Euro gehen an die Sozialstation „Tagestreff Kronenburg“ der Kirchlichen Sozialstation Daaden-Herdorf e.V.. Der gemeinnützige Verein ist für Menschen gedacht, die zu Hause leben und pflege- oder betreuungsbedürftig sind. Durch den Besuch im Tagestreff werden zwischenmenschliche Kontakte gefördert und die individuellen Fähigkeiten gestärkt. Hierzu wird eine Vielzahl an gemeinsamen Aktivitäten durchgeführt. Des Weiteren bietet die Einrichtung einen Fahrdienst an, der auch von Rollstuhlfahrern genutzt werden kann. Der Tagestreff“ ist montags bis freitags von 08:00 bis 16:00 Uhr geöffnet.