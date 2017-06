Veröffentlicht am 10. Juni 2017 von wwa

WESTERBURG – evm unterstützt Sport- und Karnevalsvereine – 3.000 Euro Spende an drei Westerburger Vereine – Mit 3.000 Euro aus dem Spendenprogramm „evm-Ehrensache“ unterstützt die Energieversorgung Mittelrhein AG drei Vereine in der Verbandsgemeinde Westerburg. Mit ihrem Spendenprogramm unterstützt sie jedes Jahr Vereine und Institutionen aus der Region, wenn es um kulturelle, soziale und gemeinnützige Projekte geht. Ulrich Botsch, Kommunalbetreuer, übergab die Spende zusammen mit dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde, Gerhard Loos, an die Spendenempfänger: 1.000 Euro gingen an den Badminton Club Westerburg e.V., der für mehr Spaß an der Bewegung sorgt und Kurse für Erwachsene und Kinder bietet. Weitere 1.000 Euro gingen jeweils an den Ski-Club Höhn, der mit einer Abfahrt von 700 Metern die längste Piste im Westerwald hat und den Karnevalsverein Kaden (KCV 95 e.V.), der mit Witz und Tanz für Unterhaltung in der Karnevalszeit sorgt. „Alle drei Vereine bieten einen großen Mehrwert für die Freizeitgestaltung in unserer Verbandsgemeinde und verfügen über besondere Angebote für jedermann. Ich freue mich sehr, dass wir diese Vereine mit der Spende unterstützen können“, so Gerhard Loos.