Veröffentlicht am 9. Juni 2017 von wwa

HERKERSDORF – Pergola auf dem Dorfplatz in Herkersdorf erstrahlt im neuen Glanz – Auf der jüngsten Ortsbeiratssitzung des Ortsbeirates Herkersdorf wurde angesprochen, dass die Pergola auf dem Dorfplatz Herkersdorf unbedingt mal gestrichen werden müsste. Über diese Tatsache war sich der Ortsgemeinderat sehr schnell einig. Der Ortsbeirat um Ortsvorsteher Gerd Schmidt sollte selbst zügig tätig werden. Am einem Wochenende wurde die Pergola fachgerecht gereinigt und vorbereitet. Als das Wetter mitspielte und auch alle Beiratsmitglieder terminlich konnten, wurde die Pergola gestrichen. Somit ist die Pergola ab jetzt wieder gegen alle Witterungseinflüsse geschützt. Sie erstrahlt zum Herkersdorfer Dorffest am Samstag, 10. Juni im neuen Glanz. Tatkräftig unterstützt wurde der Ortsbeirat durch die farbliche Materialspende der Firma Brauer.