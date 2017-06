Veröffentlicht am 9. Juni 2017 von wwa

MAMMELZEN – Thorsten de Lall gewinnt Pfingstangeln am Mammelzer Weiher – Pfingstsonntag trafen sich 30 Angler aus Angelsportvereinen der Region auf Einladung des ASV Mammelzen mit seinem Vorsitzenden Patrick Fischer an der malerischen Weiheranlage neben der B 265 am Ortsrand von Mammelzen. Was am frühen Morgen begann endete in der Mittagszeit. Den Fang des Tages machte ein Angler des gastgebenden ASV Mammelzen, Thorsten de Lall. Er zog einen 3,5 Kilo schweren Karpfen an Land. Trotz des ausgezeichneten Forellenbesatzes, so der Vorsitzende Fischer, wurden nur wenige Forellen gefangen, dafür aber viele Karpfen und Schleien. Gesamtgewichtssieger des Pfingstangelns wurde Thorsten de Lall mit 5400 Punkten vor Karlheinz Fels vom ASV Altenkirchen mit 3250 Punkten, Bernd Lammick mit 2850 Punkten, Jörg Höhn vom ASV Wengenroth mit 2480 Punkten und Reiner Thyroff vom ASV Mammelzen mit 1450 Punkten. Das offene Freundschaftsangeln des ASV Mammelzen wird am Sonntag, 17. September veranstaltet. (wwa) Fotos: Ariwa (10)/Privat (1)