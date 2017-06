Jahresversammlung des Förderverein Löschzug Mehren

Veröffentlicht am 8. Juni 2017 von wwa

MEHREN – Förderverein des Löschzuges Mehren veranstaltet Jahreshauptversammlung unter freiem Himmel – Angenehm gestaltet sich beim Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Löschzug Mehren alljährlich die Jahreshauptversammlung. In Anlehnung an ihren sonntäglichen Feuerwehrdienst gestaltet die Feuerwehr Mehren, deren Mitglieder gleichfalls allesamt Mitglieder im Förderverein sind, die Jahreshauptversammlung des Fördervereins. Das hat den Vorteil dass sie immer sehr gut besucht ist und die Aktiven müssen nicht noch weitere Stunden an einem anderen Tag ihre schon sehr knappe Freizeit opfern. Dennoch wünsche sich der Vorstand dass sich etwas mehr fördernde Mitglieder an der Versammlung beteiligten. Ein Antrag zur Verlegung des Veranstaltungstages wurde negativ beschieden. Im Vorfeld der Versammlung hatten die Kassenprüfer Jan Lichtenthäler und Wolfgang Wachow die Kasse geprüft und im Rahmen der Versammlung stellte Lichtenthäler dem Kassierer Guido Wienberg eine makellose Buch- und Kassenführung aus. Im Anschluss an Kassen- und Kassenprüfbericht erfolgte die Entlastung des Kassierers.

Zuvor hatte der Löschzug in seinem Sonntagsdienst die neusten Fahrzeuge der Löschzüge Altenkirchen, die neue Drehleiter, und Weyerbusch vorgeführt und erläutert bekommen. Die anschließende Jahresversammlung bei strahlendem Sonnenschein eröffnete im Rund des Brunnens der Vorsitzende Friedhelm Kohl. Er dankte den Aktiven des Löschzuges für ihre geleistet Tätigkeit und gab einen Überblick über die Unterstützungen des Fördervereins an den Löschzug. Kurze Tätigkeitsberichte stellten der Wehrführer Jörg Schwarzbach für den Löschzug, Florian Klein für die Jugendfeuerwehr des Löschzuges Mehren und der Verbandsgemeindewehrleiter Ralf Schwarzbach für die Verbandsgemeindefeuerwehr ab. Nach der Entlastung des Kassierers, der mitteilte nur noch bis zur Neuwahl dieses Amt zu bekleiden, wurden Lichtenthäler und Wachow in ihrem Amt als Kassenprüfer für weitere zwei Jahre bestätigt. Hernach erfolgte die Beschlussfassung über Vorgehensweisen bei bestimmten wie Hochzeiten, Geburtstagen, Jubiläen und Trauerfällen. Thema war zudem auch der Baufortschritt der neuen Fahrzeughalle und noch zu planende Veranstaltungen im laufenden Kalenderjahr. Ab gerundet wurde die Jahresversammlung mit der Reichung eines Imbiss und diversen Getränken. (wwa) Fotos: Wachow