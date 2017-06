A K T U E L L – Stroh brennt am Stadtrand von Altenkirchen

Veröffentlicht am 8. Juni 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Stroh brennt am Stadtrand von Altenkirchen – Auf einer Länge von circa 50 Metern ist am Donnerstag, 08. Juni, kurz nach 14:00 Uhr Strohablagerung in Brand geraten. Wodurch das Feuer entstand ist unklar. Ein Fußgänger der sich im Bereich eines Autohauses und Busunternehmens aufhielt entdeckte aufgrund von Rauchentwicklung und Brandgeruch das Feuer und alarmierte umgehend die Leitzentrale Montabaur. Die ihrerseits setzte den Löschzug Altenkirchen in Bewegung. An einem Wirtschaftsweg hinter dem Busunterhemen und der Straßenmeisterei stand das Stroh, in Brand. Den ersten Löschangriff startete die Altenkirchener Feuerwehr mit dem mitgeführten Löschwasser. Für die weitere Brandbekämpfung wurde an der Kölner Straße ein Standrohr am Unterflurhydranten angeschlossen, einige hundert Meter Schlauchleitung zum Brandgeschehen gelegt und so die Löschgruppen mit Wasser versorgt. Um das schwelende Feuer gänzlich zu löschen musste das Stroh auseinander gezogen werden. (wwa) Fotos: Wachow