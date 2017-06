Altenkirchener „Kreishymne“ auf DVD erhältlich

Veröffentlicht am 8. Juni 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kreishymne „Nur hier“ jetzt als Musikvideo auf DVD – Anlässlich des 200jährigen Jubiläums des Landkreises Altenkirchen hatte Milena Lenz, Lehrerin an der Kreismusikschule Altenkirchen, diese Hymne komponiert und getextet. Beim feierlichen Festakt zur 200Jahrfeier wurde sie am 14. Mai erstmals vorgestellt.

Auf Wunsch von Landrat Michael Lieber sollte diese Hymne in Form eines Musikvideos ein Gesicht bekommen. Milena Lenz stellte sich der Aufgabe und mit Hilfe von Michael Stunk und Nicola Brandenburger wurde ein neues Arrangement mit Chorbegleitung zusammengestellt. Mit viel Arbeit und Herzblut, so Lenz, habe sie versucht, die Ruhe und Kraft, die ihr die Heimat gibt, in Text und Musik auszudrücken.

So wird in der ersten Strophe die Vergangenheit, in der zweiten Orte und Menschen und in der dritten Strophe eine Verbindung zum Wappen hergestellt. All dieses musste letztlich auf ein Musikvideo gebannt werden.

In Swen Iserlohe fand die Gruppe den geeigneten Partner für Produktion, Kamera und Regie. Etwa 20 Orte wurden aufgesucht an denen gefilmt wurde und dafür standen die Akteure auch schon mal um 05:00 Uhr, bevor der Hahn krähte, auf, um den Sonnenaufgang einzufangen. Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit kann sich sehen lassen.

Wenn dieses Musikvideo, so Milena Lenz, die Menschen berührt und ihnen Freude bereitet, haben wir unseren Auftrag erfüllt. Zum Abschluss der DVD Vorstellung gaben Milena Lenz, Michael Strunk und Nicola Brandenburger die Hymne zum Besten.

Die DVD ist zu einem Verkaufspreis von 4 Euro im Info-Punkt der Kreisverwaltung Altenkirchen, im Büro der Kreismusikschule, in der Buchhandlung Seite 42 in Altenkirchen, in der Buchhandlung MankelMuht in Betzdorf und im Buchladen in Wissen erhältlich. (rewa) Fotos: Renate Wachow