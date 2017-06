Stadtführung im „Historisches Quartier“ Altenkirchen

Veröffentlicht am 9. Juni 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Altenkirchener „Nachtwächter“ Günter Imhäuser führt auch sitzend durch die Kreisstadt – Wie heißt es da in und aus alter Zeit? „Hört ihr Leut und lasst Euch sagen….“ Dunkel wird’s in der Stadt. Die Straßen sind verlassen. Nur einer muss einsam seine Runden gehen, der Aalekerjer Nachswächder. Aber für die interessierten Bürger, die im nicht folgen können, bietet er eine virtuelle Führung, ein Stadtführung im Sitzen. Im Mittelpunkt dieser Führung steht das nicht immer so einfache Wohnen und Leben der Menschen in der Stadt innerhalb der Stadtmauern mit ihren Geschichten! Treffpunkt ist Dienstag, 13. Juni um 15:30 Uhr in Altenkirchen im „Historisches Quartier“ in der unteren Marktstraße.