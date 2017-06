Veröffentlicht am 9. Juni 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Neuerungen in Office 2013 /2016 – Arbeiten mit dem neuen Office für Um- und Einsteiger –Am Mittwoch, 14. Juni startet der neue EDV-Umsteigerkurs „Neuerungen in Office 2013/2016“ der Kreisvolkshochschule in Altenkirchen. Das Seminar vermittelt einen programmübergreifenden Überblick zu den Neuerungen in der Programmsuite MS Office 2013/2016 und gibt Gelegenheit anhand ausgewählter Übungen neue Funktionen und deren Anwendung zu erproben und zu trainieren. Inhalte des zweiteiligen Kurses sind programmübergreifende Änderungen, wie die neue Benutzeroberfläche, neue Dokumentenformate, die Multifunktionsleiste, der Datei-Bereich, die praxisorientierte Vermittlung und ausgewählte Übungen zu den Neuerungen in den Einzelprogrammen einschließlich Tipps und Tricks sowie Zeit für individuelle Nachfragen.

Ziel ist es, das die Teilnehmenden das neue Bedienungsprinzip verstehen und für ihren Arbeitsalltag nutzen können. Der Kurs mit zwei Terminen, 14. und 21. Juni, unter der Leitung von Frank Runkler findet jeweils in der Zeit 18:00 bis 21:15 Uhr statt und wendet sich an Personen, die bereits mit Word, Excel und PowerPoint arbeiten und jetzt auf die Version 2013 und 2016 umsteigen möchten. Die Kursgebühr beträgt 39 Euro. Nähere Informationen oder Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule Altenkirchen unter Telefon: 02681/81-2212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de.