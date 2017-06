Waldameisen besuchen Zeltlager der St. Georg Pfadfinder

Veröffentlicht am 8. Juni 2017 von wwa

ELKHAUSEN – Pfadfinder erhielten im Zeltlager Besuch von Waldameisen – Der Sachbearbeiter für Natur- und Artenschutz bei der Kreisverwaltung Altenkirchen, Werner Ebach, besuchte das Zeltlager der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg Stamm Niederfischbach in Hof Linden in Elkhausen. In seiner Funktion als Ameisenschutzwart hatte Ebach einige Hundert geschützte lebende heimische Waldameisen im Gepäck. Sein Vortrag über das Leben der heimischen Hügel bauenden Waldameisen fand bei den Zuhörern guten Anklang. Besonders die mitgebrachten zur Schau gestellten lebenden Insekten erregten viel Aufmerksamkeit und weckten die Neugier. Im Anschluss an den Vortrag wurden die vermittelnden Kenntnisse in einem „Waldameisen-Abitur“ von den Pfadfindern abgefragt. Die drei Besten erhielten eine Auszeichnung. Den Kindern und Jugendlichen wurde an diesem Tag nachhaltig ein Naturerlebnis der besonderen Art vermittelt. Nähere Informationen zu den geschützten Waldameisen bei der unteren Naturschutzbehörde unter Telefon: 02681/81-2654 oder per Email unter werner.ebach@kreis-ak.de.