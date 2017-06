DPSG Pfadfinder im Schürdter Pfingstlager

Veröffentlicht am 8. Juni 2017 von wwa

SCHÜRDT – Die Pfadfinder aus Oberlahr trotzen dem Wetter und Zelteten in Schürdt – Die Pfadfinder des DPSG Stamm Isenburg Schürdt/Oberlahr verbrachten ihr Pfingstlager in Schürdt. Trotz des anfangs sehr unfreundlichen Wetters an Pfingstsamstag, übernachteten sie in Zelten. Das war in der ersten Nacht durch den ständigen Regen natürlich sehr aufregend, zumal einige der Pfadfinder das erste Mal die großen Zelte selbst aufbauen mussten. Nach einer ausgiebigen Nachtwanderung waren alle froh sich in diese endlich zurückziehen zu können.

Zum Glück lachte am Sonntag wieder die Sonne und begleitete die Pfadfinderpiraten bei ihren Abenteuern in Wald und auf den Wiesen. Sie mussten mit der Hilfe eines Kompass Orte aufsuchen, die Höhe von Waldbauten schätzen, sich in der Naturkunde beweisen, heimische Pflanzen zuordnen, Tiere kombinieren und Kartenlesen. Damit nicht genug, auch Geschicklichkeit mit Pfeil und Bogen, Nussschleudern und passgenaues Zielwerfen waren Aufgaben für die jungen Piraten.

Es wurden viele Stockbrotstöcke geschnitzt und Holz für das Lagerfeuer gesammelt, damit diese auch genutzt werden konnten. Natürlich durften auch Marshmellows nicht fehlen. Tagsüber besuchte ein Gastkind aus Schürdt die Pfadfinder in ihrem Lager und durfte natürlich an Aktionen teilnehmen. Alle erhielten extra Piratenshirts fürs Wochenende und natürlich erhielten alle drei Mannschaften der Pfadfinder zum Abschluss des Piratenabenteuers ihre Schätze.

Die Pfadfinder und deren Leiter waren wie immer begeistert und verbrachten ein schönes Pfingstlager. Ein Dank galt vor allem der Ortsgemeinde Schürdt, die deren Grillhütte Zwecks Toiletten & Küche sowie den Bolzplatz zum Zelten zu Verfügung stellten. Pfingstmontag wurde alles wieder ordnungsgemäß aufgeräumt hinterlassen, da die Pfadfinder des Stamm Isenburg Schürdt/Oberlahr auch gerne ein weiteres Mal in Schürdt zelten würden. (casa) Foto: Salz