18jährige Beifahrerin stirbt bei Verkehrsunfall auf der K 57

Veröffentlicht am 7. Juni 2017

HÖHN: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang auf der K 57 – Am Mittwochnachmittag, 07. Juni, gegen 15:05 Uhr wurde eine 18jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Bad Marienberg bei einem schweren Verkehrsunfall tödlich verletzt. Der bisherige Ermittlungsstand der Polizei ergab, dass der 18jährige Fahrzeugführer aus der VG Bad Marienberg mit seinem Fahrzeug die Kreisstraße 57 aus Richtung Höhn kommend in Fahrtrichtung Fehl-Ritzhausen unterwegs war. Im Bereich einer im Gefällestück gelegenen Rechtskurve kam der Unfallverursacher nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf einen unbefestigten Grünstreifen und kollidierte mit der rechten Fahrzeugseite mit einem Baum. Die 18jährige Beifahrerin wurde im Fahrzeug eingeklemmt und durch den Verkehrsunfall tödlich verletzt. Sie erlag noch an der Unfallstelle der Schwere ihrer Verletzungen. Der Unfallverursacher wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Ermittlung der genauen Unfallursache und Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft Koblenz ein Gutachter beauftragt.