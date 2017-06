Veröffentlicht am 7. Juni 2017 von wwa

UNKEL – Hühnerdiebe unterwegs – Sonntagmorgen, 04. Juni, wurde der Polizei Linz mitgeteilt, dass in der Nacht jemand in seinen Hühnerstall eingedrungen sei und insgesamt 23 Tiere entwendet habe. Hinweise bitte an die Polizei in Linz/Rh.