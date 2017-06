Veröffentlicht am 7. Juni 2017 von wwa

STRASSENHAUS – Geschwindigkeitsmessung in Straßenhaus – Am Dienstag, 06. Juni wurden im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung auf der Raiffeisenstraße, der Bundesstraße 256, in Straßenhaus im Zeitraum von 14:00 bis 19:00 Uhr insgesamt 195 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Davon sind 193 Fahrzeugführer/innen im Verwarnungsgeldbereich und zwei Fahrzeugführer/innen im Anzeigenbereich gemessen worden. Die Geschwindigkeit des „Tagesschnellsten“ betrug 96 km/h.